Oroscopo Aprile | Sagittario

Life&People.it 23 novembre – 21 dicembre Mese divibrante come voi sotto l'impulso arietino dei pianeti veloci: belli e per nulla tenebrosi, anzi conquistate per la soavita? e quel magico Smart Touch nel trovare all'istante cio? che bramate. La coltre formata da Marte, Saturno e Nettuno nel flemmatico Pesci appesantisce in particolare seconda e terza decade di vetusti fardelli o nuovi oneri, possibilmente famigliari, di casa, o interiori. Sbrogliate tutte le matasse vincolanti e rispondete solo a domande aperte: il tema piu? complesso e galvanizzante e? quello libero. Nati dei primissimi giorni con Plutone copilota in buon aspetto e fautore della briglia sciolta: tutto bene, solo, non perdete pezzi per strada; potrebbero essere estremamente utili in seguito.