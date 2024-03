Oroscopo Aprile | Pesci

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 24 marzo 2024) Life&People.it 2o febbraio – 20 marzo Sogno e son desto: entrambi gli stati vi animano ad. Forti del vostro compleanno appena trascorso, Marte nel segno, insieme a Saturno e Nettuno, incarna appieno l’archetipo del guerriero illuminato che combatte per qualcosa di piu? grande, colui che intende espugnare la sua fortezza interiore di blocchi, rigidita? ed illusioni che non hanno piu? senso, ora che la posta in gioco e? notevole. Giove e Urano si complimentano con voi, rendendovi pronti a individuare occasioni e situazioni propizie e le persone con cui fattivamente camminare i vostri passi, che si tratti di lavoro o di un’ attivita? artistica, di un’amicizia fidata o di un rapporto amoroso. I passaggi in Ariete offrono poi quel surplus di sprint che non guasta: bravi! L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Marzo 24, 2024 at ...