Oroscopo Aprile | Capricorno

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 24 marzo 2024) Life&People.it 22 dicembre – 2o gennaio Voi si? che vorreste ancora dormire, anzi, cullarvi, che di fatto non dormite mai, nelle atmosfere dolcissime dell’archetipo Pesci. Tuttavia, Sole, Mercurio e Venere in Ariete vi richiamano bruscamente all’ordine: il cuore, sia in coppia che solitario, non trova sbocchi utili e felici; le idee sono ferme e gli interlocutori apparentemente assenti. Questo calo di tono nell’aria primaverile e? abbastanza tipico per voi, figli dell’inverno piu? gelido, dunque potete sapientemente gestirlo. Le risorse si chiamano: Marte in Pesci, supportato da Saturno e Nettuno nello stesso segno in agevole sestile; Giove e Urano in trigono completano il quadro meravigliosamente. Nulla dovete temere per qualche contrarieta? planetaria da calendario; non torturatevi con Mercurio di traverso, la strada maestra e? lastricata d’oro. L'articolo proviene da ...