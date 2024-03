Oroscopo Aprile | Acquario

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 24 marzo 2024) Life&People.it 21 gennaio – 19 febbraio Risveglio fiero e baldanzoso quanto basta, luminoso e giocoso; ma il gioco e? una cosa seria.. Marte, Saturno e Nettuno in Pesci alimentano la consapevolezza di una rinnovata scala di valori, come a dire, da qui non si passa: possibilita? di comunicare apertamente, mettere in chiaro, iniziare stimolanti collaborazioni e rapporti ce ne saranno, ma i confini vanno tracciati prima con semplicita? e assertivita?. Giove e Urano chiedono ai nati dal 7 febbraio in poi perseveranza nel lavoro interiore: un seme cresce sotto terra anche quando non si vede. I tempi matureranno e ve ne accorgerete. Plutone tellurico per gli inizi del segno: trasmutazioni in vista. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Marzo 24, 2024 at 7:07 am.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use ...