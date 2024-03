Ordine d’arrivo Gand-Wevelgem 2024 | Pedersen regola van der Poel! Jonathan Milan ottimo 5°

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Madsha vinto la, tradizionale Classica in Belgio che precede di una settimana il Giro delle Fiandre. Il danese ha battuto Mathieu van derin un avvincente sprint a due, dopo che entrambi erano riusciti a fare il vuoto nei confronti del gruppo dei migliori. L’alfiere della Lidl-Trek si è imposto dopo 253 km di grande fatica in terra fiamminga, lungo un percorso che proponeva diverse difficoltà altimetriche. Si tratta della 41ma affermazione da professionista per il Campione del Mondo 2019, che era reduce dal trionfo al Tour de la Provence. Mathieu van dersi è arreso con indosso la maglia iridata, dopo aver vinto la E3 Saxo Classic un paio di giorni fa. La coppia ha distaccato di 24 secondi il drappello dei più immediati inseguitori,to dal belga ...