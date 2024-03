Ordine d’arrivo F1 | GP Australia 2024 | Uno-due Ferrari! Sainz trionfa davanti a Leclerc | Verstappen ritirato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Calato il sipario sul GP d’, terzo appuntamento del Mondialedi F1. Sulla pista dell’Albert Park di Melbourne si prospettava una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde è scattato alle ore 05.00 italiane e per i piloti è stato un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. Come al solito l’olandese Maxpartiva dalla pole-position. L’alfiere della Red Bull ha fatto nuovamente la differenza quando più contava, precedendo nel time-attack ladello spagnolo Carlose l’altra RB20 del messicano Sergio Perez. Stoicoche, reduce dall’operazione per un attacco di appendicite due settimane fa, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e saputo mettere insieme una grande prestazione. Delusione, invece, per Charles ...