Orbetello | emergenza alghe in laguna | Invasione da monitorare

(Di domenica 24 marzo 2024), 24 marzo 2024 – La situazione delleinva monitorata subito. La quantità del banco di valonia (la cosiddetta ‘alga a palla’) che nei giorni scorsi si è addensato sotto costa è di circa quattrocento tonnellate, secondo quanto stimato dal biologo Mauro Lenzi. Anche se in buona parte sembrano essersi spostate sul fondo, questo non deve far abbassare la guardia. La quantità è ancora tutta lì e che torni o meno a galla, come in effetti potrebbe fare, l’effetto che rischia di innescare resta comunque un elemento da non sottovalutare. Perché la massa, che ha goduto di un inverno mite, crescerà e con il caldo potrebbe favorire quei processi che tolgono ossigeno alle acque. "La valonia – spiega Lenzi – è un’alga verde che si trova in mare, attaccata alle rocce. In ambientare, forma aggregati che ...