Open Arms | Salvini ringrazia Musk per sostegno

(Di domenica 24 marzo 2024) (Adnkronos) – "Ringrazio Elonper il. Rischio 15 anni di carcere per aver difeso, da ministro dell’Interno, i confini, l’onore e la dignità del mio Paese. Sto affrontando il processo a testa alta, orgoglioso di quello che ho fatto". Lo scrive su 'X' Matteo, in risposta al tweet del patron di Tesla

Elon Musk difende Matteo Salvini sui migranti: “Scandaloso che sia a processo” - "Scandaloso che sia a processo per aver fatto rispettare la legge": lo scrive Elon Musk su X, parlando di Matteo Salvini e del processo per sequestro ...fanpage

Gaza, intervista al fondatore di Open Arms Oscar Camps: serve cessate il fuoco, aiuti non sono soluz - All'interno della cabina della nave Open Arms, Óscar Camps, fondatore dell'ong spagnola, cerca segnale per collegarsi dal corridoio marittimo di Gaza e rilasciare l'intervista. Continua a ricevere ...it.euronews