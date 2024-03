Oms | Israele revochi il blocco dei convogli Unrwa per Gaza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) "Bloccare le consegne di cibo da parte dell'significa di fatto negare alle persone che muoiono di fame la possibilità di sopravvivere. Questa decisione deve essere urgentemente revocata. I livelli di fame sono acuti. Tutti gli sforzi per consegnare il cibo non solo dovrebbero essere consentiti, ma ci dovrebbe essere un'immediata accelerazione delle consegne di cibo". Lo scrive su X il direttore dell'OmsTedros Adhanom Ghebreyesus commentando il post del capo dell'Philippe Lazzarini nel quale afferma cheha informato le Nazioni Unite che non approverà più ialimentari dell'verso il nord di