Olivia Colman sulla disparità salariale a Hollywood | Se fossi Oliver Colman | guadagnerei molto di più

(Di domenica 24 marzo 2024) L'attrice premio Oscar parla delle disuguaglianze salariali che ha sperimentato nell'industria cinematografica e televisiva.parla apertamente della, affermando che se fosse un attore maschio guadagnerebbe "un casino di più". Durante una recente intervista con la CNN l'attrice-produttrice ha parlato delle disuguaglianze salariali che ha sperimentato nell'industria cinematografica e televisiva. "Non fatemi iniziare a parlare delladi retribuzione... gli attori maschi vengono pagati di più perché si diceva che attirassero il pubblico, e in realtà questo non è più vero da decenni, ma a loro piace ancora usarlo come motivo per non pagare le donne quanto i loro colleghi maschi", ha detto l'attrice di The Crown. ...