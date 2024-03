Olivia Colman parla della disparità di salario a Hollywood | “Se fossi Oliver Colman | guadagnerei molto di più!”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 24 marzo 2024)hato apertamentedi, l’attrice ha affermato che guadagnerebbe “un bel po’ di più” se fosse un attore maschio. L’attrice-produttrice hato delle disuguaglianze salariali che ha sperimentato nell’industria cinematografica e televisiva durante una recente apparizione su The Amanpour Hour di CNN.ne La favorita (fonte:Fox Searchlight Pictures)“Non mi fateresalariale, ma gli attori maschi vengono pagati di più perché un tempo si diceva che attiravano il pubblico. E in realtà, questo non è vero da decenni, ma continuano comunque a usarlo come ...