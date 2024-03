Oliveto Citra | ad aprile l’insediamento del neodirettore sanitario del San Francesco | Aristide Tortora

(Di domenica 24 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoS’insedierà ufficialmente adil 2, ildell’ospedale Sand’Assisi,. Classe 1963, originario di Nocera Inferiore ma residente a Pagani, laureato in medicina e chirurgia con una specializzazione in odontostomatologia e igiene e medicina preventiva,vanta anni di esperienza alla direzione dei presidi ospedalieri salernitani. Tra i vari ruoli ricoperti, quelli di vicedirettore degli ospedali di Nocera e Pagani, direttore responsabile del DistrettoCosta d’Amalfi, direttoredell’ospedale di Polla, direttoredell’ospedale di Scafati, direttore ...

Sanità, CGIL FP: “Timori per il futuro degli ospedali salernitani” - StampaAd Eboli l’iniziativa promossa da Fp Cgil per discutere dell’assistenza sanitaria in provincia di Salerno e nello specifico di quanto accade per gli ospedali del territorio. Alla presenza del pr ...salernonotizie

Ospedali di Battipaglia, Eboli e Oliveto Citra: futuro incerto tra tagli e carenze - Tavola rotonda a Eboli sul futuro dei presidi sanitari dell'area vasta del Sele. Preoccupano i tagli ai posti letto e la carenza di personale.infocilento

Oliveto Citra: cane precipita in un tombino, salvato in extremis - Sul posto, Fabrizio Lullo dell'Accademia Kronos che, senza perdersi d'animo, è riuscito a raggiungere il cane nonostante la zona impervia, con l'aiuto di Carmine Lullo ...salernotoday