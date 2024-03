Olimpiadi di Parigi | la squadra maschile della sciabola stacca il pass in Coppa del Mondo

(Di domenica 24 marzo 2024) Budapest, 24 marzo 2024 – L’Italiahato ilper2024. Glitori azzurri del CT Nicola Zanotti, con l’ottavo posto di oggi nella gara a squadretappa dideldi Budapest, hanno ottenuto la qualificazione ai Giochi Olimpici completando l’en pleinscherma azzurra. Tutte e sei le specialità, infatti, hanno conquistato il “biglietto” per l’Olimpiade: il Tricolore, dunque, sulle pedane a Cinque Cerchi del Grand Palais sarà rappresentato in ciascuna delle nove giornate di gare, dal 27 luglio al 4 agosto, con il numero massimo possibile di tre atleti nelle prove individuali più una riserva per le competizioni a squadre. L’Italia ci sarà in ...

La Francia affronterà la Germania questo sabato a Lione. Un amichevole utile per preparare il prossimo Europeo. Nella conferenza stampa prima della partita era presente anche Kylian Mbappé . ... (ilnapolista)

