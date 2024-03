Olimpia | vietato fermarsi Milano con le pile cariche Al Forum arriva Napoli

(Di domenica 24 marzo 2024) Dovrà essere l’entusiasmo riportato in auge dalla doppietta vincente in Eurolega a dare oggi l’energia all’per il suo match di campionato. Sfida delicata ed importante contro la Gevi, dopo due sconfitte consecutive esterne con Bologna e Venezia (dopo 7 vittorie di fila), contro un avversario che, in questa stagione, ha sempre battuto. Lo ha fatto alla seconda di campionato e ha ripetuto il successo nel match ancora più importante del mese scorso che ha assegnato la Coppa Italia ai partenopei. Dunque, seppur con poche energie e con lo sguardo rivolto verso l’Europa, i biancorossi dovranno trovare le forze per vincere. La Gevi non affronta un buon momento, ha perso due delle tre gare dopo la ripresa del campionato, è caduta al settimo posto con soli due punti di vantaggio rispetto alle ...

Una lettera per Joe - Sessantasette firme in una missiva inviata al presidente americano, Joe Biden, per chiedergli un netto cambio nella sua politica verso Israele se lo Stato ebraico continuerà la sua operazione militare ...corriere

Ne parlano anche altre testate - Le ultime notizie dalla secondaria del Forum, verso la trasferta in terra basca di domani sera L’Olimpia Milano vola verso Vitoria, per il 29° turno di Eurolega. La vittoria della scorsa settimana con ...informazione

Ettore Messina: Per noi la gara di Vitoria equivale a una finale - Dunque, per l’Olimpia Milano si tratta di una serata chiave per provare ... (OA Sport) La vittoria contro il Partizan (85-83) in un finale al cardiopalmo in cui era assolutamente vietato perdere ha ...informazione