Olimpia Milano | anche contro il Napoli vittoria al fotofinish

(Di domenica 24 marzo 2024)– Un'altra volta, un altro finale all'ultimo istante. Questa volta i partenopei non beffano i meneghini, il tiro sulla sirena arriva fuori tempo massimo e l'vince 86-84 il matchla Gevi. L'Armani punta ancora forte sui suoi lunghi, Mirotic ne piazza 21 con 5/11 da 3, Melli 19 tirando 7/8 da 2 aggiungendo12 rimbalzi, in una partita in cui gioca sostanzialmente con il solo Flaccadori playmaker (10 punti) visto che Lo rientra solo 4' e Napier rimani fuori per affaticamento muscolare. Il solito Shields chiude con 18 punti e 8 rimbalzi, mentre è Hall che fa il vero regista regalando7 assist. L'parte molto decisa con capitan Melli protagonista tanto che tocca il 19-12 sembrando subito inllo. Non è così perché ...