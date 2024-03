Occhio nero | sguardo nel vuoto Uno dei terroristi della strage di Mosca davanti alla Corte – Il video

Il pubblico non ha fatto in tempo a vedere la prima puntata della seconda stagione di ‘Studio Battaglia’ , ambientata a Milano e con protagoniste abili avvocate divorziste capeggiate da Marina ... (quotidiano)

Milano – “Nel momento in cui stavo ancora ‘strisciando’ sulla pista e non mi ero ancora fermata dalla caduta, non sono quasi riuscita a pensare a nulla, pervasa ad un senso di sgomento e dispiacere ... (ilfaroonline)