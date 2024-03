Occhio Napoli | Inter e Juve pronte a soffiarlo agli azzurri | big a rischio addio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 24 marzo 2024) Potrebbe salutare ilnell’immediato il top di reparto, accasandosi ad un’altra big di Serie A. L’analisi del quotidiano è chiara. Prima e ultima domenica di marzo senza calcio in Serie A, colpita come tutti i principali campionati del mondo dalla pausa Nazionali. Si è infatti arrivati al tanto atteso giorno di Ecuador-Italia per i sostenitori della compagine tricolore, con la SSCche invece continua i propri allenamenti all’SSCN Konami Training Center con coloro rimasti invece a Castel Volturno. Situazione di stop, questa, che ha permesso a molte news di mercato di circolare indisturbate negli ultimi giorni, con le più recenti che hanno dipinto un possibiledi un calciatore partenopeo ad oggi impegnato con la Nazionale italiana. Calciomercato, dalla Serie A bussano alla porta per ...