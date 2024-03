Nuovi sportelli per gli over 60 Info sui servizi

(Di domenica 24 marzo 2024) I centri di aggregazione Foglia, Manù e Pertini avviano irmativi dedicati in particolare ai cittadini60, ma non solo. I volontari dello sportello sono disponibili perrmazioni e orientamento suisociali e sociosanitari del territorio. Offrono inoltre supporto pratico per la presentazione di domande online di accesso a prestazioni e, per consultare siti Internet e per sapere come accedere ad altricome ad esempio lo sportello assistenti familiari. "Con questa iniziativa l’Amministrazio e i centri anziani rinnovano l’impegno per incrementare le attività e le iniziative di accompagnamento e supporto alle fasce più deboli della popolazione" - spiega il sindaco Gianni Ferretti. "Gli ...

