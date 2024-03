Nuova pandemia | la droga degli zombie rischia di travolgerci

(Di domenica 24 marzo 2024) Quella del Fentanyl "negli Stati Uniti è unae non bisogna farsi trovare impreparati". Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, è stato ospite di Monica Maggioni domenica 24 marzo a In Mezz'ora, su Rai3. L'esponente del governo ha toccato anche l'allarme per la dipendenza, sempre più diffusa, dal potente oppiaceo sintetico. "Il Fentanyl è una questione tornata ai livelli massimi e sarà portata al G7 a giugno. Non si può ignorare perché la pericolosità di piccolissime dosi della sostanza rende la sua diffusione incontrollabile, al punto che gli agenti delle forze di polizia che svolgono attività di contrasto devono fare moltissima attenzione", afferma Mantovano. Negli Stati Uniti questo oppiaceo sintetico sta devastando un'intera generazione: "È in atto una- continua Mantovano- 106mila morti nel 2022 a fronte ...

