Nuoto | Coppa del Mondo | in Egitto l’Italnuoto ottiene l’argento nella staffetta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 24 marzo 2024) A Soma Bay, in, prima tappa delladel2024, l’Italconquista la medaglia d’argento4×1.5 chilometri. Ad ottenere il primo posto è la Francia, avanti solo per un centesimo in 1h11’10”1. Ginevra Taddeucci, Barbara Pozzobon, Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri concludono in 1h11’10”2. Il podio è completato dalla Germania in 1h11’17”6. La prossima tappa didelè prevista tra il 25 e il 26 maggio al Alghero. SportFace.