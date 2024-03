Nuoto Artistico | Assoluti italiani | Giorgio Minisini ed Enrica Piccoli vincono nei singoli | sorride la Rari Nantes nella prova libera a squadre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024) Si è appena conclusa la quarta e ultima giornata deglidinell’impianto di Riccione. Si assegnavano oggi gli ultimi tre titoli, e almenogara del solo libero maschile non c’è stata storia con. Il campione del mondo in carica chiude con un punteggio netto di 224.6438, con il primo posto mai in discussione. Dietro di lui la coppia della UISP Bologna comporta da Filippo Pelati (205.0854) e Francesco Cosentino (195.4877) che hanno di chere, il primo (campione europeo juniores) per un punteggio superiore ai 200 punti e il secondo per aver confermato il coefficiente più alto di gara: niente male per due 2007. Lotta vera invece nel solo libero femminile, con...