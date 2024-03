Notizia fantastica su Napoli-Atalanta | “Succederà al Maradona” | di cosa si tratta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 24 marzo 2024) Si appresta a tornare in campo alildi mister Calzona:accadrà a Fuorigrotta all’arrivo dell’. Archiviata la pausa per le Nazionali, in casasarà il momento di preparare l’importantissima sfida di campionato contro l’. Un match delicato, che vale punti preziosi in vista della corsa per la Champions League ma che presenta una particolarità alquanto penalizzante per gli azzurri. Mister Calzona, impegnato in Slovacchia fino al 27 marzo, rientrerà all’ombra del Vesuvio il 28, avendo dunque solo due giorni pieni di tempo per preparare la gara (gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center sono ad oggi svolti da Gianluca Grava). Di tutta risposta, però, ecco arrivare la decisione del popolo partenopeo, pronto a dare spettacolo al ...