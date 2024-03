Non va un | Grignani sbotta per il problema tecnico E lascia il palco

(Di domenica 24 marzo 2024) Gianlucaè finito nuovamente nell'occhio del ciclone. Il suo "Residui di rock'n'roll tour" è iniziato malissimo. Dopo un'ora di concerto, il cantante ha iniziato a polemizzare con gli organizzatori fino ad avere una reazione fuori controllo e ad abbandonare ile tutto il suo pubblico. L'artista, accompagnato dalla band, ha iniziato a intrattenere i presenti con alcuni dei suoi successi. Poi, a causa si un, non si è trattenuto e hato. "Allora io devo dire una cosa, è una cosa importante...", ha detto stoppando l'esibizione. "Devo capire perché tutto quello che doveva essere fatto non è stato fatto. Ci sono scritte queste stro***te sul gobbo, è strano ca**o. Non capisco. Sono basito, roba da farmi scendere dal. Sto cantando e non va ...

