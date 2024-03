Non grida L' Isis pubblica il video della strage L' orrore di Mosca in diretta | ma c' è una differenza rispetto agli altri attentati | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) L'in, ripreso dsmartphone dei terrroristi islamici. Nuovodell'sulladi venerdì alla Crocus City Hall di. Nelle immagini diffuse dall'agenzia Amaq, principale canalepropaganda online dello Stato islamico, si vedono alcuni dei membri del commando terroristico che uccidono delle vittime. Sono immagini molto crude, in cui si vedono gli assalitori sparare all'impazzata e uno di loro che sgozza una vittima. "Gli infedeli saranno sconfitti. Lo facciamo per Allah", si sente in un momento del. Intanto la Russia osserva una giornata di lutto nazionale dopo il massacro di venerdì. Arrestate 11 persone, tra cui "4 terroristi" coinvoltimente nell'attentato. Nel ...