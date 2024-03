“Non fissare verifiche e non consumare cibo a scuola durante il Ramadan” | polemiche per la circolare di una preside del Cremonese

(Di domenica 24 marzo 2024) Dopo il caso dell’istituto di Pioltello (Milano) che chiuderà per la festa di fine, anche launadi Soresina (Cremona), paese ad alta densità di popolazione di religione islamica, ha invitato i professori a nonin alcuni giorni specifici del mese sacro e a evitare die bevande all’interno dell’istitutole ore di digiuno. Lo prevede unaintitolata “Informazioni sule linee guida per il personale docente”, firmata dalla dirigente dell’istituto comprensivo Bertesi, Daniela Romano. “Vi incoraggio a dimostrare sensibilità culturale e religiosaile a rispettare le pratiche religiose; alcuni ...

Elon Musk sorprende tutti con Neuralink e il paziente umano 'telecinetico': Tuttavia, questa dichiarazione non era supportata da prove visive, al contrario della più recente ... Devo solo fissare qualcosa sullo schermo ". Tuttavia, ci sono ancora sfide importanti da superare ...

Ramadan: la circolare della dirigente solleva un nuovo caso: Per cui si inviterebbero i docenti a non fissare "verifiche, interrogazioni, uscite o momenti importanti per la didattica" nel ventisettesimo giorno di Ramadan, poiché "è considerato il più ...