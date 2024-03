Lagos, 24 mar. (Adnkronos/Europa Press) - Il governatore dello stato Nigeria no di Kaduna, Uba Sani, ha annunciato oggi il rilascio dei circa 287 studenti rapiti all'inizio del mese nella scuola di ... (liberoquotidiano)

Lagos, 24 mar. (Adnkronos/Europa Press) – Il governatore dello stato Nigeria no di Kaduna, Uba Sani, ha annunciato oggi il rilascio dei circa 287 studenti rapiti all’inizio del mese nella scuola di ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) – Il governatore dello stato Nigeria no di Kaduna, Uba Sani, ha annunciato oggi il rilascio dei circa 287 studenti rapiti all'inizio del mese nella scuola di Kuriga. "Desidero annunciare ... (webmagazine24)

In Nigeria rilasciati oltre 250 bambini rapiti da un mese in una scuola insieme all'insegnante, tutti illesi - In Nigeria sono stati rilasciati oltre 250 bambini rapiti da un mese insieme all'insegnante. Nel Paese rimane la piaga dei sequestri di massa ...notizie.virgilio

Nigeria, liberati i 287 studenti rapiti - Il governatore dello stato Nigeriano di Kaduna, Uba Sani, ha annunciato oggi il rilascio dei circa 287 studenti rapiti all'inizio del mese nella scuola di Kuriga. "Desidero annunciare che i nostri ...adnkronos

Nigeria, studenti rapiti: rilasciati i 250 bambini della scuola Kuriga, tutti illesi - In Nigeria gli studenti rapiti all'inizio del mese di marzo di quest'anno sono stati per fortuna rilasciati dal gruppo armato ...tag24