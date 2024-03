«Niente verifiche e cibo in classe durante il Ramadan» La circolare in una scuola del cremonese rischia di creare un nuovo caso Pioltello

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 24 marzo 2024) Dopo le polemiche scoppiate per il giorno di chiusura deciso nelladell’infanzia, primaria e media Iqbal Masiq aper ilspunta un. Stavolta a Soresina, in provincia di Cremona, paese ad alta densità di popolazione di religione islamica. In un istituto, riporta il Fatto Quotidiano, unainvita i docenti a non fissarenegli ultimi giorni del mese sacro e a evitare di consumaree bevande all’interno delle aulele ore di digiuno. Lasi intitola “Informazioni sule linee guida per il personale docente”, ed è firmata dalla dirigente dell’istituto comprensivo Bertesi, Daniela Romano. «Vi incoraggio a dimostrare sensibilità ...