Nick Carter | due date in Italia nell’estate 2024 | Milano e Roma

(Di domenica 24 marzo 2024)ha annunciato duein, il 25 luglio al Teatro Arcimboldi die il 26 luglio all’Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia dicon il suo Who I Am World Tour. Il membro più giovane dei Backstreet Boys porterà in scena i suoi più grandi successi da solista insieme alle hit più conosciute della boy band più famosa di sempre, per far scatenare i propri fan con uno show indimenticabile. La vendita generale dei biglietti è aperta su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. Avviando la sua carriera all’età di 12 anni,è diventato rapidamente una superstar del pop internazionale come membro più giovane ...

