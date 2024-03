Nel video di Kate un messaggio nascosto per William | l' esperta rivela un dettaglio pesantissimo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Riflettori puntati suMiddleton in tutto il mondo: era così da tempo e l'attenzione è ulteriormente salita dopo che la Principessa hato in undi avere un cancro. Unazione che è servita a zittire complottisti, voci e gossip squallido, ma che ovviamente non ha spostato l'attenzione dalla moglie del principe. E ad analizzare quel, immagini toccanti in cuiè apparsa col volto tirato, ci prova Judi James, un'di linguaggio del corpo che è stata lungamente interpellata dalla Bbc, la televisione pubblica britannica. "Il volto diMiddleton sembrava pallido e piuttosto tirato", ha premesso la James, sottolineando quello che quasi tutti avevano percepito. In ogni caso, secondo ...