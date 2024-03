Nel nome di Marta Con i fondi raccolti master e formazione per i primi camici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 24 marzo 2024) "Ciao, ma quanti siete? L’avevo detto a mamma e papà di non esagerare".Roncoroni compare sul palco buio sotto forma di un cono di luce colorata, dialoga con il pubblico attraverso la voce delle sue amiche, compare fra una coreografia e l’altra attraverso le foto e i brevissimi video che ne raccontano gli attimi più intensi e quelli più buffi: i viaggi con la famiglia, le amiche, le gag con il fratello Nicolò, l’adrenalina sportiva, l’apparecchio ai denti, il cane e il gatto dispettoso, l’arte e i sogni. A 15 anni ha dovuto arrendersi alla malattia (un tumore al cervello scoperto al termine della corsa in ospedale per un’emorragia cerebrale) dopo avere combattuto per 40 giorni in terapia intensiva. Ma venerdì al teatro Manzoni di Monza, concesso dal Comune alla famiglia per un doppio spettacolo benefico che ha fatto il tutto esaurito (1.300 partecipanti) a ...