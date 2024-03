Nba | Boston e Houston non si fermano più

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Milano, 24 marzo 2024 - Continua il percorso da favola di, alla nona vittoria consecutiva. Sul fatto che i Celtics chiuderanno la regular season con il miglior record ormai non ci sono dubbi, ma questo non significa che la truppa di coach Mazzulla abbia voglia di rallentare. Stavolta a farne le spese è Chicago, che viene sconfitta allo United Center per 124-113. I Bulls, nonostante i 28 punti di DeRozan, non riescono ad approfittare delle assenze nelle file avversarie di Brown e Porzingis. Già, perché Tatum realizza 26 punti e la coppia composta da Horford e Hauser ne produce 46, guidando i biancoverdi alla 57esima vittoria in questa annata. Esultano Rockets e Nuggets Striscia positiva aperta anche per, che contro gli Utah Jazz centra l'ottava affermazione consecutiva. I texani si impongono 147-119, grazie alle super prestazioni ...