NBA 2023 2024 | Boston e Houston sanno solo vincere | i Nuggets espugnano Portland senza Jokic e Murray

(Di domenica 24 marzo 2024) E’ stato un sabato all’insegna dello spettacolo della NBA quello che si è appena concluso, in cui sono andati in scena otto incontri validi per la regular season. Si è partiti subito forte con il derby di New York, vinto dai Knicks, che nel segno di Donte DiVincenzo hanno piegato per 105-93 i Brooklyn Nets al Madison Squadre Garden. Si è invece interrotta la striscia di cinque vittorie consecutive degli Orlando Magic, superati per 109-107 dai Sacramento Kings. RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE Continuano aCeltics, che hanno mandato al tappeto i Chicago Bulls per 124-113: nono successo di fila e primo posto a Est sempre più consolidato. Prosegue anche l’ottimo momento degliRockets, trascinati da un super Jalen Green da 41 punti: battuti per 147-119 gli Utah Jazz, è ...