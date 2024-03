Nazisti | Cia e galline | strage a Mosca | complottisti e Zakharova scatenati

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) In un mondo che tutt'oggi offre terreno fertile a chi sostiene che le Torri Gemelle, gli Usa, se le siano abbattute da soli, immaginate che ramificazione di complottismi possa innescare, a caldo, laalla Crocus City Hall di. Partiamo dai fatti, che si riducono a una rivendicazione, quella stringata - di Isis-k: «Miliziani dello stato islamico hanno attaccato un grande raduno alla periferia die poi si sono ritirati sani e salvi nelle loro basi». La rivendicazione – poi ribadita e irrobustita con le foto dei quattro «combattenti» – regge: le cellule cecene, tra il 2014 e il 2016, furono tra le più brutali del Califfato. Ma soprattutto l'attacco alla sala concerti potrebbe essere una vendetta sanguinaria per l'intervento in Siria e nel Sahel, oltre che per le recenti operazioni dell'Fsb in Inguscezia proprio contro ...