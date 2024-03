Nautica Superate le attese Export boom

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024) Lo pensava perfino Robert Anson Heinlein, che era un noto scrittore di fantascienza: "Se una cosa non può essere espressa in numeri non è scienza: è solo opinione". Ed è facile immaginare che l’Ufficio Studi di Confindustriache ha realizzato il nuovo Monitor sullaitaliana abbia preferito il sano pragmatismo alla poetica dei punti di vista. Anche se la prima - va detto - non esclude la seconda. Perché ci sono tanti modi di per leggere le cifre. E quelle sul trend di mercato 2023/2024, poi elaborate dagli analisti della Fondazione Edison, già generose e rassicuranti, hanno anche una loquacità sorprendente. Un dato su tutti si prende giustamente la scena: con 4 miliardi di euro, la cantieristica italiana fa registrare un record assoluto dell’e conferma la propria leadership a livello globale specie nella ...