Napoli | studente universitario aggredito a sprangate

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 24 marzo 2024) L'aggressione in corso San Giovanni. La vittima è un giovane pakistano che ha rifiutato il ricovero in ospedale Raid ai danni di alcuni studenti universitari: un giovane straniero preso a. Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile disono intervenuti per un’aggressione in corso San Giovanni. Unodella Federico II di origini