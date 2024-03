Napoli | il prossimo centrale difensivo…E a centrocampo…

(Di domenica 24 marzo 2024) Ardjan Ismajli al? L’ultimo nome per la difesa porta in casa Empoli, dove gioca l’ex Spezia, che fu portato in Liguria ai tempi in cui il direttore sportivo era Mauro Meluso proprio dalla sua mano. A raccontarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Bisogna andare ad occupare una serie di vuoti già vistosi: manca sempre undifensivo e una vocina primaverile sussurra che Serxhio Mezi, il manager di Ardjan Ismajli dell’Empoli, abbia avuto contatti diretti con Castel Volturno per chiudere l’affare”., Kamada… Non c’è solo l’Atalanta tra le squadre italiane interessate a Daichi Kamada. Nonostante un primo anno molto complicato alla Lazio, il profilo del centrocampista offensivo della nazionale giapponese rimane comunque ben considerato nelle dinamiche del calcio europeo, tanto che si dice che Gasperini ...

Le parole di Graziano Battistini, agente di Elia Caprile , sul futuro del suo assistito attualmente in prestito all’Empoli dal Napoli . In un’intervista esclusiva con Radio Crc, L’agente di Elia ... (napolipiu)

PSG - Mbappé: "Il mio futuro Non è più un tema, in società nessuno ne parla più" - Dove giocherà Kylian Mbappé nella prossima stagione Il contratto del campione francese con il PSG scadrà, come noto, a giugno 2024 e questa volta il rinnovo non sembra essere un'opzione. Nel corso di ...napolimagazine

Stanislav Lobotka – La Serie: Sarà lui l’erede di Busquets a Barcellona - Stanislav Lobotka ha ormai conquistato tutti in Europa. Lo slovacco, trasformato da Spalletti nel “cervello” della formidabile squadra capace e di vincere lo scudetto, anche in questa stagione è stato ...sportcafe24

Calzona: "Non penso alla riconferma. Juan Jesus La giustizia sportiva farà il suo corso" - Il tecnico, impegnato anche come ct della Slovacchia, ha parlato dal ritiro della sua nazionale: "Il doppio impiego, per come lavoro io, non è fattibile" ...gazzetta