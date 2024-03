Napoli | Folurunsho…E l’erede di Osimhen…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 24 marzo 2024) Folorunsho del Verona ma di proprietà del: di seguito alcune righe tratte dal Corriere dello Sport di oggi. “Si gode la tournée americana con l’Italia, l’ha meritata dopo una stagione da leader a Verona. Ha già segnato quattro gol, dalla distanza è tra i migliori centrocampisti d’Europa, unisce potenza di tiro a fisicità, visione di gioco, capacità di legare i reparti. All’età di 26 anni ha raggiunto la piena maturità calcistica, ma molti già in passato avevano individuato indizi convincenti”. In questa stagione sarebbe stato utile al… “Al Bari, sfiorando la Serie A persa solo ai playoff, aveva segnato otto gol e ancora oggi lo ricordano con piacere. Servirà alla sua grinta, fisicità, duttilità. Sarebbe stato utile anche quest’anno, lo hanno pensato in molti, eppure l’Hellas è stata la vetrina ideale per ...