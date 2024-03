Napoli | due nomi per il dopo Lobotka | Schouten e Timber in pole

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 24 marzo 2024) Ilsta valutando le alternative in caso di addio di Stanislav, corteggiato dal Barcellona. Jerdye Quinteni due profili seguiti. CALCIO– Con il forte interesse del Barcellona per Stanislav, ilsi sta già muovendo per individuare i potenziali sostituti dello slovacco nel caso in cui si dovesse concretizzare l’addio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club partenopeo avrebbe messo nel mirino due profili. Jerdydal Bologna Il primo nome è quello di Jerdy, centrocampista olandese di 27 anni in forza al Bologna.è stato già seguito con interesse dalin passato: “Un centrale che può diventare ...