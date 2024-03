Napoli | ci sarà un nuovo direttore sportivo?

(Di domenica 24 marzo 2024) Il futurodel? Da www.tuttomercatoweb.com: Alla fine della stagione non manca molto, più di due mesi, ma già molti club cominciano a muoversi per programmare il prossimo anno. Uno di questi è sicuramente il Napol. Il club azzurro ha diversi nodi da sciogliere. Cida gestire la probabile partenza di Osimhen, trovare il suo sostituto, servirà blindare Kvaratskhelia e poi valutare i ruoli di allenatore e. Il prossimo ds del, ADL sta valutando… Riguardo a quest’ultimo la situazione è in evoluzione, nel senso che il futuro di Meluso è da decifrare. Il suo contratto scade a giugno ma esiste una clausola di opzione di rinnovo unilaterale fino al 2025 che il club può esercitare prima di giugno. Il presidente ...

Dal 25 marzo sarà attiva a Napoli la Ztl bus turistici , ma agenzie di viaggio e operatori non sono stati informati. Come riportato da Fanpage, dal 25 marzo sarà attiva a Napoli la Ztl bus turistici . ... (2anews)

Nuovi aggiornamenti sul futuro dell’ azzurro , che arrivano ad arricchire la pausa Nazionali in casa Napoli . L’ annuncio non lascia dubbi. La pausa per le Nazionali ha coinvolto parecchi calciatori ... (spazionapoli)

Napoli, Calzona rivela vero accordo con De Laurentiis sul futuro e crede ancora alla Champions ma perde con la Slovacchia: Subentrato sulla panchina del Napoli al posto di Mazzarri, per traghettare gli azzurri, Ciccio Calzona per molti sarebbe l'allenatore ideale anche per la prossima stagione ma quale sarà il suo futuro E' lui stesso a parlarne in ...

Flaminia - Cavese: diretta live e risultato in tempo reale: Allenatore: Raffaele Di Napoli. Dove vedere la partita in TV e streaming Sarà possibile seguire la partita tra Flaminia e Cavese in streaming sulla pagina Facebook "Voci Metelliane Aquilotto" e sul ...