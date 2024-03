MXGP | Jorge Prado completa la doppietta nel GP di Spagna e si porta a +10 in classifica su Gajser

(Di domenica 24 marzo 2024)si è aggiudicato anche Gara-2 del Gran Premio di, secondo appuntamento del Mondiale2024 ela suain casa. Sul tracciato di intu Xanadú-Arroyomolinos, infatti, il pilota del team Gas Gas ha dominato le due manche non dando chance ai rivali Timin primis. A questo punto lagenerale della classe regina vede al comando lo stessocon 114 punti e 10 lunghezze di margine su, quindi terzo Febvre a -22. Il giovane spagnolo classe 2001Gara-2 con un vantaggio di 6.1 secondi sullo sloveno Tim(Honda) mentreil podio il francese Romain Febvre (Kawasaki) a 12.7. Quarto l’olandese ...

