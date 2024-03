MX2 | Andrea Adamo reagisce e vince gara-2 del GP di Spagna davanti a de Wolf!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 24 marzo 2024)-2 del Gran Premio didel Mondiale MX2 a Xanadú – Arroyomolinos. Il siciliano, dopo il sesto posto in-1 e le difficoltà accusate in Argentina, tira fuori una prova da vero campione del mondo e mette in fila tutti e si porta in terza posizione nel Mondiale. La partenza diè notevole: il siciliano si mette subito in quarta posizione e all’attacco delle posizioni di vertice. Il centauro della KTM guadagna velocemente la seconda posizione superando Benistant e Coenen e attacca la prima posizione di Kay de. Il campione del mondo 2023 in carica a circa un quarto d’ora dal termine sferra un bel sorpasso all’esterno per guadagnarsi la testa della ...