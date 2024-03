Musica | torna il «Fuoco Sacro» dei Cor Veleno | «Fieri di essere ancora degli outsider» – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 24 marzo 2024) Si intitolail nuovo album dei Cor, formazione rap che ha fatto la storia del genere in Italia. Suono old school ma sottoposto a lunghe session sperimentali, impegno sociale, in autentico stile hip hop, ai confini del cantautorato della tradizione italiana. Sono queste le caratteristiche che negli ultimi trent’anni hanno fatto brillare i lavori della crew romana. Squarta, Grandi Numeri e Primo Brown fondano i Corintorno alla metàanni ’90, sono tra i primi a praticare una disciplinale checonta pochissimi adepti nel nostro Paese: i brani dagli Stati Uniti arrivano con il contagocce, girano audiocassette, registrazioni pirata, in puro stile underground. Panorama dove debuttano con 21 Tyson, ottenendo un grande successo. ...