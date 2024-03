Musica e poesie itineranti In stazione a Saronno il festival Giorni Diversi

(Di domenica 24 marzo 2024) Sono partiti in treno da Milano e da Como per ritrovarsi alle 10 in, davanti al binario tronco, per iniziare un percorso di, riflessioni, parole e soprattutto poesia. È stato un successo con oltre un’ottantina di partecipanti l’iniziativa itinerante organizzata nell’ambito del“. Curata dall’associazione Sentieri dei sogni, con il giornalista e scrittore Pietro Berra, l’iniziativa è partita sul treno che ha portato gli appassionati di poesia a. Quindi un primo momento dial binario tronco con le note di De Andrè, seguite dalle letture dia tema treni e viaggio, di due poeti, in piazza Cadorna. Quindi la passeggiata per il centro della città, con sosta alla ...

