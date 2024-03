Musetti batte Safiullin e accede al terzo turno del Miami Open

(Di domenica 24 marzo 2024) AGI - Lorenzovince al debutto ealdel "", secondo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.995.555 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il toscano, 23esima testa di serie e numero 24 Atp, ha sconfitto 7-5, 6-1 il russo Roman, numero 39 del mondo. Prossimo avversario dilo statunitense Ben Shelton, 16esima testa di serie, che ha sconfitto lo spagnolo Martin Landaluce 6-3, 6-4.

Lorenzo Musetti ha battuto in due set l'australiano Jordan Thompson qualificandosi per i quarti di finale dell'Atp250 di Adelaide . 64 61 il punteggio finale in favore del n.25 del ranking atteso ora ... (sport.tiscali)

