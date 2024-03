Musetti batte Safiullin e a Miami vince la prima partita da papà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 24 marzo 2024), 24 marzo 2024 – Dopo la gioia di un figlio il tennis riabbraccia il tennis fantastico di Lorenzo. Che sia finito il momento no del carrarino? I presupposti sembrano essserci dopo la vittoria di oggi contro Romanal 1000 di. Lo score – perentorio – , dice 7-5, 6-1, ma soprattutto in campo si sono rivisti i colpi e il talento puro del toscano. Diventato(anzi ‘babbo’) per lavolta, del piccolo Ludovico, nato il 15 marzo. Dopo la sconfitta a Indian Wells, Lorenzo era tornato in patria per il grande evento, poi era ripartito alla volta di, forse con la mente un po’ più libera e meno preoccupazioni. E la prestazione di oggi lo dimostra. Il braccio d’oro di Carrara è sempre rimasto incollato allanei ...