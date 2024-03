Musei | lite sul personale | Lavoratori mai riassunti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 24 marzo 2024) Botta e risposta al calor bianco sul cambio di appalto per la gestione del circuito museale comunale (Palazzo della Penna, San Bevignate e Cappella di San Severo) affidata per i prossimi sei anni alla società “Macchine Celibi“, subentrata a CoopCulture, che in estate aveva sostituito Munus, per un improvviso recesso del contratto. L’attacco arriva dalla Filcams Cgil che apre lo stato di agitazione e annuncia un presidio, martedì 26 alle 10, con le lavoratrici e ial museo civico di Palazzo della Penna, "per chiedere il rispetto di diritti e tutele di chi vive in appalto e fermare la corsa al ribasso, fatta sulla pelle di chi lavora". Il problema principale, spiega la Filcams Cgil, è che la proposta dell’azienda entrante “Le Macchine Celibi” non prevede "il riassorbimento dei tempi determinati e di parte dei tempi indeterminati che avrebbero diritto a ...