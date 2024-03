Mourinho | “Tiago Pinto? Non perdo tempo In estate voglio allenare …”

(Di domenica 24 marzo 2024) José, ex tecnico della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua ultima esperienza e in vista del futuro

Josè Mourinho rompe il silenzio sul suo esonero dalla Roma . E lo fa in modo polemico , all’indomani dell’intervista rilasciata da Tiago Pinto a Sky. Lo Special One è ospite a Portimao e sventolerà la ... (sportface)

Mourinho al veleno su Tiago Pinto: 'Non mi interessano le sue parole, mai più con lui'. E ne ha pure per la Roma... - Josè Mourinho ha voglia di tornare quanto prima sulla panchina di un club, dopo la conclusione non preventivata del suo rapporto con la Roma lo scorso 17 gennaio.calciomercato

Mourinho: "Strano essere esonerati dopo due finali europee di fila. Pinto Non mi interessa" - Il tecnico portoghese ospite della MotoGP torna a parlare dell'addio alla Roma e sul futuro: "In estate voglio tornare ad allenare" ...sportmediaset.mediaset

Mourinho: “Difficile capire come un tecnico con due finali venga esonerato. Pinto Le sue parole non mi interessano” - Questa è l’unica cosa strana”. Mourinho: “Non ho un club, sono libero” Poi su Tiago Pinto: “Le sue interviste non mi interessano affatto, non perdo tempo a leggerle o ad ascoltarle. Non ho il minimo ...sportpaper