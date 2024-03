Mourinho su esonero Roma | «C’è una cosa strana!» Poi bordata

(Di domenica 24 marzo 2024)dopo l’dallatorna a parlare e lo fa, come sempre, senza peli sulla lingua. L’allenatore portoghese, come riporta A Bola, non usa mezzi termini nemmeno riguardo all’ex dirigente giallorosso Tiago Pinto AL VELENO – José, dopo l’esperienza finito inalla, è attualmente libero e quindi si concede qualche momento di relax in Portogallo, dove si è tenuta la gara di MotoGP. L’ex tecnico dell’Inter torna a parlare e lo fa a modo suo, senza peli sulla lingua: «Il miodalla? Nulla di strano. È difficile capire come un allenatore che raggiunge due finali europee consecutive possa lasciare… Questa è l’unica». TAGLIATI I PONTI –non usa ...

