MotoGp Portogallo | Martin vince davanti a Bastianini e Acosta

(Di domenica 24 marzo 2024) (Adnkronos) – Jorgeil Gp del2024 nella classe. Lo spagnolo del team Ducati Pramac si imponeal compagno di marca Eneae al connazionale della Gas Gas Pedro. Quarto posto per il sudafricano della Ktm Brad Binder che si lascia alle spalle il compagno di scuderia, l’australiano Jack Miller e Marco Bezzecchi con la Ducati del team VR46. Scivolata nell’ultimo giro per lo spagnolo dell’Aprilia Maverick Vinales quando era in terza posizione. Incidente tra le due Ducati di Francesco ‘Pecco’ Bagnaia e lo spagnolo Marc Marquez a tre giri dalla fine, quando stavano lottando per la 5/a posizione.balza al comando della classifica iridata con 60 punti, 18 in più di Binder. Il Motomondiale torna ...

“Sentivo di poter vincere vincere, peccato per il problema tecnico . Dal sesto giro ho capito che qualcosa non funzionava con il cambio, perdevo molto tempo sul rettilineo. Sono comunque felice ... (sportface)

MotoGp | GP Portogallo Gara, Marini: “Gara migliore rispetto a quella del Qatar” - MotoGp GP Portogallo Repsol Honda - Luca Marini ha chiuso il Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024, in 17esima posizione. Il pilota italiano ha espresso soddisfazione per le ...motograndprix.motorionline

MotoGp | GP Portogallo Gara, Rins: “Dobbiamo lavorare un po’ di più per conto nostro” - GP Portogallo MotoGp 2024 Yamaha - Alex Rins ha chiuso il Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del Motomondiale 2024, in tredicesima posizione. Nonostante la soddisfazione per aver segnato i prim ...motograndprix.motorionline

MotoGp | Marquez: “È stato un errore di Bagnaia, ma non solo l’incidente” - Vinca o meno, Marc Marquez è sempre il grande protagonista dei weekend di gara in MotoGp. Il Gran Premio del Portogallo non ha fatto eccezione e, se nella Sprint ha fatto parlare di sé per il podio, n ...it.motorsport