MotoGp Portimao | dove vedere la gara in tv I favoriti | Marquez e Martin spaventano Bagnaia

(Di domenica 24 marzo 2024), 24 marzo 2024 – Sarà un Gran premio del Portogallo tutto da vivere. La Sprint Race del sabato ha messo in mostra tutto lo spettacolo che può offrire la2024, con un Marcche inizia a mettere paura ai duellanti Peccoe Jorge. Il primo podio dell’otto volte campione del mondo, secondo al sabato dietro Maverick Vinales, ha restituito undi nuovo veloce, in fiducia e aggressivo. Se sarà sempre così si inserirà nella lotta al titolo tra Ducati, senza dimenticare una Aprilia in crescita e una Ktm sempre competitiva. Restano ancora indietro le giapponesi. Tutto quello che c’è da sapere sul gp del Portogallo.oggi, Sprint race a Vinales. Bastianini in pole,quarto: la ...

La Domenica delle Palme o la Domenica della velocità? Sarà un 24 marzo ad alto voltaggio per quanto riguarda tutti i motori: l’appuntamento mattutino con la Formula 1 in Australia, la Superbike in ... (oasport)

Marc Marquez è tornato Sylvian Guintoli crede di si: 'A Portimao scatenerà la bestia' - Ho capito dalla sua intervista che ha dato il 95% solo per per capire cosa stesse succedendo, ma a Portimao libererà la bestia!”. Un messaggio ai naviganti quindi, ma sarà davvero così Oggi anche ...auto.everyeye

MotoGp oggi, Bastianini in pole per la gara del GP Portogallo: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - La gara di Portimao si terrà alle 15 ora italiana. Il Gp del Portogallo sarà trasmesso in diretta TV da Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 208 (Sky MotoGp). Streaming live con Sky Go e NOW.fanpage

